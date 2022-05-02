Adalet Bakanı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Nazi Mahkemesi' benzetmesi Türk yargısına hakarettir; kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gezi davasında mahkûmiyet kararı veren mahkemeye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi Mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında verilen ceza kararlarına tepki göstererek, “Gezi olayları dolayısıyla kurulan mahkemenin Almanya’daki Nazi mahkemelerinden bir farkı yok, orada da insanlar nasıl mahkûm edildiyse benzer olaylar burada da oldu” dedi.

Mahkemeye yönelik CHP liderinin eleştirilerinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “saygısızlık” yaptığını iddia eden Bozdağ, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için ‘Nazi Mahkemesi’ benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nu kınıyorum” mesajını paylaştı.