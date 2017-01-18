Adalet Bakanı: Adil Öksüz'ün yurt içinde birileri tarafından saklandığını düşünüyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Reina saldırganının sağ yakalanmasıyla ilgili olarak ''Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır. DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada'' dedi. Firari Adil Öksüz ile ilgili de konuşan Bozdağ, "Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Öksüz'ün sınır dışına çıktığını düşünmüyorum, Türkiye'de olduğunu düşünüyorum." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, anayasa değişikliği teklifinden firari Adil Öksüz ve Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Polis teşkilatımızın büyük başarısı"

Bozdağ, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un yakalanmasına ilişkin, "Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır." dedi.

"DEAŞ ile bağlantısı güneş gibi ortada"

Teröristin bağlantılarına ilişkin sorusuna Bozdağ, "Adalet Bakanı Bozdağ: "(Reina saldırganının yakalanması) DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor" yanıtını verdi.

"Adil Öksüz'ün birileri tarafından saklandığını düşünüyorum"

'FETÖ' soruşturmasının firari şüpheli Adil Öksüz'ün, darbe girişiminde kilit rol oynadığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum.

"Çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum"

Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmayı başardığına ihmal vermediğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti

"Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir. Ben Adil Öksüz'ün Türkiye sınırları dışına çıkmayı başardığına ihtimal vermiyorum. Çünkü olay oldu, hemen arkasından konu deşifre oldu, güvenlik güçleri harekete geçti ve Türkiye'nin bütün hudut kapıları ve dışarı çıkabilecek ne varsa hepsi bilgilendirildi ve tedbirler alındı."

"Cumhurbaşkanlığı sistemnin büyük önemi var"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin, doğası gereği siyasi istikrar ve güçlü iktidar kuracağını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Çünkü sistemin zorunlu sonucu, hangi seçime giderseniz gidin seçimin sonunda birisi iktidar olacak, hem de güçlü iktidar olacak, iktidar yetkisini de halktan alacak. O nedenle Türkiye'nin geleceği bakımından bunun son derece büyük önemi var. Bugün Türkiye'de çift başlılıktan kaynaklanan sorunları yaşamıyor görünebiliriz ama geçmişe dönüp baktığınızda yürütmenin çift başlı olması çok büyük tartışmalara yol açtı."

"İkinci turda olumsuzluk beklemiyorum"

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine başlanacağını hatırlatan Bozdağ, "Bunun 340 ile 347 arasında bir oyla geçeceği şeklinde bir kanaatim var, ikici turda herhangi bir olumsuzluk beklemiyorum." dedi.

"Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar"

Anayasanın ilk 4 maddesinde kesinlikle değişiklik öngörülmediğine işaret eden Bozdağ, "CHP, 'İlk 4 madde değiştiriliyor' diye argümanlar kullanıyor, resmen yalan söylüyorlar. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyorlar. Bu maddeleri doğrudan değiştiren hüküm olmadığı gibi dolaylı değiştiren hüküm de yok, zayıflatan hüküm de yok." diye konuştu.

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