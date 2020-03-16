Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Avukat görüşmeleri acil durumlarda kapalı olarak yapılacak, mahkûmların telefonla konuşma süreleri artırılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin aldıkları tedbirler kapsamında " Avukat görüşmeleri acil durumlarda kapalı olarak yapılacak, mahkûmların telefonla konuşma süreleri artırılacak" dedi.

Gül, "Tüm adliyelerde dezenfekte işlemleri her gün büyük bir titizlikle yapılmakta ve çalışmalar artarak devam etmektedir. Ceza infaz kurumlarıyla da ilgili tedbirlerimizi almaktayız. Kurumlara girişlerde ön muayene yapılmaktadır. Muayenede sorun tespit edilmeyenler ise ayrı bir bölümde tutulmaktadır. Cezaevine yeni giren kişi hastalık belirtisi olmasa bile ayrı bir bölgede tutulmaktadır. Bu süreçte özellikle bilim kurulunun bir tavsiyesi; biliyorsunuz görüşleri ertelemiştik, avukatlarımızın da asgari düzeyde görüşmelerini gerçekleştirmesini diliyoruz. Hiçbir şekilde temas olmadan kapalı bir görüş yapılmasına yönelik bilim kurulunun aldığı bir karar vardır. Bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlığı devlete emanettir. Bu nedenle bu titizliği bütün personelimiz gösterecektir." dedi.

Gül, "60 yaş üstü hâkim ve savcılar izinli sayılacak. Cezaevlerinde pozitif Koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Ertelenen duruşmalar UYAP'ta bildirilecek. Keza denetimli, serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm çalışmalar da ertelenmiştir. Mektup ve kitaplar gibi unsurların da 24 saat bekletildikten sonra ilgililere telsime dilmesi sağlanacaktır. Cezaevlerinde şu ana kadar pozitif Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Noterlik çalışmaları da yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Bütün noterlerde de 24 saat boyunca dezenfekte çalışmaları yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Gül, "Halkımızın panik duygusunu artırıcı asılsız söylemler bir suçtur. Bu konuda TCK çerçevesinde düzenlenen bu fiillere karşı cumhuriyet savcılıklarımız gereğini yapmaktadır. Özellikle sosyal medyada dolaşıma sokulan belge hakkında da Ankara Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır. Adli tatilin ötesinde duruşmalar ertelenmiştir. Adli yoğunlukla ilgili tedbir alınmıştır." diye konuştu.

Gül açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Telefonla görüşme hakları hususunda daha yoğun mesai yaparak süreyi arttırarak imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımızın daha yoğun iletişim kurmaları sağlanacak."