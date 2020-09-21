Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erdoğan'a hakaret eden gazeteyle ilgili Yunan mevkidaşına mektup gönderdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan Dimokratia gazetesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli haberle ilgili olarak Yunanistan Adalet Bakanı Kostas Tsiaras'a mektup gönderdi.

"Barışçıl niyetlerle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum" diyen Bakan Gül, "Asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan'ın avukatı söz konusu gazete hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu; Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı