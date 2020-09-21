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Yunan basını: Erdoğan yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

21 Eylül 2020 12:52

T24 Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın salı günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceği belirtildi.

Yunanistan gazetesi Kathimerini'ye konuşan kaynaklar, internet üzerinden görüntülü olarak yapılacak toplantının Brüksel saati ile 15.00'da (TSİ 16.00) gerçekleşeceğini ifade etti.

Toplantı 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği liderleri arasında yapılacak görüşmeden önce gerçekleşecek. AB liderlerinin "Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürme yolları arayacağı" bu zirvede Türkiye'ye yaptırım kararı alınabileceği konuşuluyordu.

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