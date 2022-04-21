Adalet Atlası’nın yeni bölümü yayında: Soykırım, özrü dilenebilir bir suç mu?

Adalet Atlası podcast serisinin bugün yayınlanan bölümünde eğitimci Aylin Vartanyan ve tarihçi Talin Suciyan soykırım suçları için özür dileme pratiklerini tartışıyor. Odağında kolektif özürlerin olduğu “İmkânsız özür” adlı bölümde, 2008’de yapılan “Ermenilerden özür diliyorum” kampanyası ve sanat alanında açılan kolektif yas tutma imkânları ele alınıyor.

Oyuncu Taner Birsel’in psikiyatri profesörü Aaron Lazare’nin “Bir özür ne yapmalı?” metnini seslendirdiği bölümde yanıtı aranan bazı sorular şöyle:

Anlamlı bir özür için neler gerekir? Özür dilemek için seçilen kelimelerin kökenleri neler söylüyor? Soykırım özrü dilenebilir bir suç mu? Arkasında toplum desteği olmadan soykırıma dair dilenen bir devlet özrü ne ifade eder? Kolektif özürler, fail ve mağdur nesiller arasında bir karşılaşma yaratabilir mi? “Ermenilerden özür diliyorum” kampanyası böyle bir karşılaşmayı mümkün kıldı mı?

Bölümü dinlemek için:

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası’nın “İmkânsız özür” kaydı ve önceki bölümleri Spotify, YouTube ve Apple Podcasts üzerinden dinlenebilir, yeni bölümlere dair güncellemeler için serinin Instagram ve Twitter hesapları takip edilebilir.