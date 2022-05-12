Adalet Atlası’nın yeni bölümü yayında: Geçmişteki adaletsizlikler, bugüne nasıl taşınabilir? 

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin bugün yayınlanan “Hatırlatma metotları” başlıklı bölümünde konuklar, medya sanatçısı ve yönetmen Deniz Tortum, yayıncı Rober Koptaş ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik. Geçmişte yaşanan adaletsizlikleri farklı teknolojilerle bugüne taşımanın imkân ve sınırlarının konuşulduğu bölümde, yayıncılık, sanal gerçeklik (VR) ve sinema odağa alınıyor.

1915 olayları öncesi ve sonrasında olanlar, 6-7 Eylül 1955 olayları ve 2 Temmuz 1993 Madımak Katliamı'nı bugüne taşıma üzerinden ilerleyen “Hatırlatma metotları” başlıklı bölümde yanıtı aranan bazı sorular şöyle:

Hatırlama ve hatırlatma çabasının temelinde neler var? Egemenin hatırlatmasıyla karşı-hafıza üreticilerinin hatırlatmasını ayrıştıranlar ne? Hatırlama nasıl bir yaralanabilirlik içeriyor? Mecraların nitelikleri, hatırlamayı nasıl tetikliyor? Bedensel ile zihinsel hatırlama nasıl farklılaşıyor? Geçmemiş bir geçmişi bugün hatırlatmak empati kavramına dair ne söylüyor? Hatırlatma ertesinde hatırlatan neler yaşıyor?

Moderatörlüğünü Hazal Özvarış’ın yaptığı bölümü dinlemek için:

Adalet Atlası’nın “Hatırlatma metotları” kaydı ve önceki bölümleri Spotify, YouTube ve Apple Podcasts üzerinden dinlenebilir, yeni bölümlere dair güncellemeler için serinin Instagram ve Twitter hesapları takip edilebilir.