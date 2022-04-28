Adalet Atlası’nın yeni bölümü yayında: Algoritmalar arasında adalet arayışı nasıl şekilleniyor? 

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin bugün (28 Nisan 2022) yayınlanan bölümünde siyaset bilimci Alev Özkazanç, teknoloji felsefecisi Melis Baş ve dijital alanda insan hakları çalışan Şebnem Keniş, sosyal medyada adalet arayışlarını ele alıyor.

Uluslararası şirketlerin sosyal medya platformlarını hangi prensipler üzerine inşa ettiklerini aktaran konuklar, kullanıcıların bu alanlarda adaleti nasıl aradıklarını feminist ifşa yöntemi üzerinden anlatıyor.

“Sosyal medya mimarisi ve ifşa” başlıklı bölümde yanıtı aranan bazı sorular şöyle:

Instagram, Twitter, YouTube, TikTok ve Facebook arasında adalet ekseninde ne tür farklar var? Kullanıcıların karşılarına çıkan paylaşımlar, algoritmalar aracılığıyla nasıl modere ediliyor? Hangi içerikler, neden eleniyor? Adalet arayışlarının bu alana taşınması nasıl bir adalet krizine işaret ediyor? Feminist bir yöntem olan ifşa, sosyal medya içinde nasıl şekilleniyor? Bu platformlar, ortak aklı nasıl dönüştürüyor?

Bölümü dinlemek için:

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası’nın “Sosyal medya mimarisi ve ifşa” kaydı ve önceki bölümleri Spotify, YouTube ve Apple Podcasts üzerinden dinlenebilir, yeni bölümlere dair güncellemeler için serinin Instagram ve Twitter hesapları takip edilebilir.