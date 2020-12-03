Adalet Atlası'nın 8. bölümü yayında: Adaletin cinsiyeti var mıdır?

Adalet Atlası’nın bugün (3 Aralık 2020) yayınlanan 8. bölümünde tarihçi Leyla Kayhan Elbirlik, feminist avukat Meriç Eyüpoğlu ve Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez adaletin cinsiyetini boşanma üzerinden konuştu. Bölümde, Osmanlı döneminde kadınların erkek şiddetine maruz kaldıklarında ve boşanmak istediklerinde neler yaşadıkları aktarıldı. Kadı sicillerinden bugüne gelinen bölümde, İstanbul Sözleşmesi’nin eksik uygulanmasının nedenleri ve sonuçları ele alındı.

Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı bölümde yanıtı aranan sorular şöyle:

Osmanlı’da boşanmak isteyen kadınlar ne yapıyordu?

İslam hukukunda kadına yönelik şiddet hangi koşullarda caiz görüldü?

Şiddetin sınıfsallığı ve boşanmanın nasıl bir ilişkisi var?

Dünden bugüne erkek şiddeti ve boşanma süreçlerinde ne tür süreklilikler var?

İstanbul Sözleşmesi bu sürekliliği kırma potansiyeli taşıyor mu? Sözleşme neden eksik uygulanıyor?

Cinsiyet adaletsizliklerinin devam etmesinde yargı mensuplarının rolü ne?

Adalet Atlası nedir?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı bu seri, güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim

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