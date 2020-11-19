Adalet Atlası’nın 6. bölümü yayında: Hukukta reform neyi çözmeli?

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası’nın altıncı bölümü yayına girdi. Bölümde hukukçu Ceren Akçabay, siyaset bilimci Serdar Tekin ve avukat Tora Pekin, Nazi döneminden bugüne gelerek siyasi iktidar ve hukuk ilişkisini değerlendirdi.
Hazal Özvarış’ın moderatörlüğü eşliğinde konuklar, siyaset bilimci Ernst Fraenkel’in 'İkili Devlet' teorisinden yola çıkarak Nazi dönemindeki yargı pratiği ile Türkiye’de bugün uygulanan hukuk arasındaki örtüşmeleri ve farkları ele aldı.
Oyuncu Tansu Biçer’in, gazeteci Sebastian Haffner’in Nazi hukukuna birinci elden tanıklığını aktardığı “Bir Alman’ın Hikâyesi”nden bir pasajı seslendirdiği bölümde, yanıtı aranan sorular şöyle:
Hukukta reform neyi çözmeli?
Adil olana kim karar veriyor?
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın çağrısını yaptığı ‘özgün hukuk’ ne demek?
Şekli adalet ile maddi adalet arasındaki fark ne?
İkili Devlet teorisi Nazi hukukunda neleri tespit etti?
Bu teori bugünün Türkiye’sini anlamak için elverişli mi?
Güncel siyasi davalar nasıl örüntüler içeriyor?
Yargıçlar bu denklemin neresinde duruyor?
Bugünün mahkemelerinde savunma yapmanın anlamı ne?