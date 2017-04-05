Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak yaşamını yitiren Berkin Elvan cinayetinde ilk duruşma yarın görülecek. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki duruşma öncesi baba Sami Elvan, "Hazırlanan iddianameye göre tek bir kişi sanık olarak yargılanıyor ama sadece tetiği çekenin değil, bu cinayette dahili olan, emri veren herkesin yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Evrensel'den Cansu Pişkin'in konuştuğu Sami Elvan, "Adalet arayışımızda herkesin destek vermesini bekliyoruz" diyor. Baba Sami Elvan, yarın görülmeye başlanacak davanın adil bir şekilde devam etmesini istediklerini kaydetti. Elvan şöyle konuştu: “İddianameyi görünce yüreğimiz sızladı. İddianamenin içeriğinde bizim açımızdan iç açıcı, tatmin edici bir şey yok. Gerçekler ortada. İddianamede yazıldığı gibi olmadığını hepimiz biliyoruz. Tek kişi sanık olarak yargılanıyor ama sadece tetiği çekenin değil, bu cinayette dahili olan, emri veren herkesin yargılanmasını istiyoruz. Yaşanan süreçte hukukun ve adaletin işlemediğini görüyoruz. Ama adil bir yargılamanın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Yargılamanın adilane bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Adalet arayışımızda herkesin destek vermesini bekliyoruz.”

İddianamenin tamamlanması 3 yıl sürdü

Berkin Elvan, Gezi direnişinin sürdüğü 16 Haziran 2013 tarihinde Okmeydanı'da ekmek almaya giderken polis tarafından atılan gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesi sonucu aylarca komada kalmış, 11 Mart 2014’te 14 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlanması ve iddianamenin tamamlanması 3 yıl sürdü. 7 Aralık 2016’da hazırlanan iddianamenin tek sanığı ise “olası kastla öldürme” suçundan yargılanan tutuksuz polis memuru F.D. Berkin’i öldüren polisin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın saat 10.00’da İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.