T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Adalet arayışımızda herkesin destek vermesini bekliyoruz"

Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan: Emri veren herkesin yargılanmasını istiyoruz

05 Nisan 2017 16:44

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak yaşamını yitiren Berkin Elvan cinayetinde ilk duruşma yarın görülecek. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki duruşma öncesi baba Sami Elvan, "Hazırlanan iddianameye göre tek bir kişi sanık olarak yargılanıyor ama sadece tetiği çekenin değil, bu cinayette dahili olan, emri veren herkesin yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Evrensel'den Cansu Pişkin'in konuştuğu Sami Elvan, "Adalet arayışımızda herkesin destek vermesini bekliyoruz" diyor. Baba Sami Elvan, yarın görülmeye başlanacak davanın adil bir şekilde devam etmesini istediklerini kaydetti. Elvan şöyle konuştu: “İddianameyi görünce yüreğimiz sızladı. İddianamenin içeriğinde bizim açımızdan iç açıcı, tatmin edici bir şey yok. Gerçekler ortada. İddianamede yazıldığı gibi olmadığını hepimiz biliyoruz. Tek kişi sanık olarak yargılanıyor ama sadece tetiği çekenin değil, bu cinayette dahili olan, emri veren herkesin yargılanmasını istiyoruz. Yaşanan süreçte hukukun ve adaletin işlemediğini görüyoruz. Ama adil bir yargılamanın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Yargılamanın adilane bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Adalet arayışımızda herkesin destek vermesini bekliyoruz.”

İddianamenin tamamlanması 3 yıl sürdü

Berkin Elvan, Gezi direnişinin sürdüğü 16 Haziran 2013 tarihinde Okmeydanı'da ekmek almaya giderken polis tarafından atılan gaz bombası fişeğinin başına isabet etmesi sonucu aylarca komada kalmış, 11 Mart 2014’te 14 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın sonuçlanması ve iddianamenin tamamlanması 3 yıl sürdü. 7 Aralık 2016’da hazırlanan iddianamenin tek sanığı ise “olası kastla öldürme” suçundan yargılanan tutuksuz polis memuru F.D. Berkin’i öldüren polisin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın saat 10.00’da İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

ETİKETLER

Berkin ElvanSami ElvanGezi direnişiGeziRecep Tayyip ErdoğanEmri ben verdim

İlgili Haberler

Berkin Elvan soruşturmasında iddianame 1270 gün sonra tamamlandı; şüheli polis hakkında müebbet hapis istemi

Polis memuru F.D. hakkında olası kasıtla adam öldürmek suçundan dava açıldı

Hep 15 yaşında; Berkin Elvan ölümünün 3. yılında mezarı başında anıldı

Gülsüm Elvan “Oğlum yarın sınav var. Seni sınava götürecektim. Hayalimiz bu değildi" diye konuştu

Berkin Elvan davasında ilk duruşma 6 Nisan'da

Sami Elvan:Berkin’i katillerinden hesap sorma mücadelemiz dünümüz için değil geleceğimiz içindir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24