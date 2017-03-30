Berkin Elvan davasında ilk duruşma 6 Nisan'da

Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın davasının ilk duruşması 6 Nisan'da yapılacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Karaköy’deki Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde dün yapılan toplantıda konuşan TMMOB ÇED Danışma Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, “14 yaşında evinin sokağında biber gazı fişeği ile öldürülen Berkin Elvan’ın bütün katilleri ve azmettiricileri yargılanmadan ve hak ettikleri cezalara çarptırılmadan rahat bir uyku uyumayacağız. Bu dava hepimizin. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, katilleri yargılanıp azmettiricileri ile birlikte hak ettikleri cezalara çarptırıldığı zaman adları Berkin konmuş çocukların oynadığı tüm parklarda ve ülkemizin dört bir yanında elvan elvan çiçekler açacak” dedi.

Karanlıktan çıkmak için

Baba Sami Elvan da “Berkinimizin vuruşunun 4., uğurlaşıyımızın 3. yılındayız. Milyonlar olup uğurladığımız, bir halkın yalnızca toprağına ve yüreğine değil aynı zamanda azmine ve umuduna emanet ettiğimiz Berkinimizin katledilmesinin hesabını sormak için önemli bir tarihin arifesindeyiz. Berkin’i katillerinden hesap sorma mücadelemiz dünümüz için değil geleceğimiz içindir. Berkin’in haince katledilmesinin hesabını sormak, sadece canımız oğlumuzun anısına sahip çıkmak için değildir. Emri ben verdim diyen başta olmak üzere, en alttakinden en üsttekine katillerden hesap sorma mücadelemiz, tüm bu zifiri karanlıktan çıkış için önemlidir” diye konuştu.

Sanık salonda olsun

Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay de sanığın duruşmaya SEGBİS’le bağlanacağını belirterek şöyle konuştu: “Devletin yapması gereken, sanığın hakları kadar, çocuğa karşı işlenen suç nedeniyle davayı takip etmesidir. Çocuğa karşı işlenmiş bir suç ortadadır. Devlet çocuğun hakkını korumakla yükümlüdür. Sanık Fatih Daldal’ın mahkeme salonunda hazır olmasını bir kez daha buradan talep ediyoruz"