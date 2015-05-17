Adalar'da HDP stantlarına saldırı

İstanbul Büyükada ve Heybeliada'daki HDP seçim stantlarına dün gece yarısı saldırı düzenlendi. Olayın ardından AKP, CHP ve MHP'nin Adalar ilçe örgütleri de ortak bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı.

Stantların tahrip edildiği saldırının ardından HDP’den yapılan açıklamada, “Hiç bir provokasyona gelmeyerek halay ve horonlarımızla, bir şenlik havasında demokratik mücadelemize devam edeceğimizi tekrar söylüyoruz” denildi.

Adalar ilçesindeki AKP, CHP ve MHP ilçe örgütleri de ortak bir açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadı. Açıklamada, “İlçemizde barış ve kardeşlik içinde devam eden seçim döneminin aynı şekilde sürmesini önemsediğimizi ve bunun için ortak çabalayacağımızı bildiriyor, saldırıyı kınıyoruz” denildi.

HDP’nin seçim stantları, büroları ve araçlarına ülkenin çeşitli yerlerinde daha önce de 60’ın üzerinde saldırı meydana gelmişti.

Adalar'daki saldırının ardından siyasi partilerden yapılan açıklamalar şöyle:

HDP’nin açıklaması

Adalar halklarına

Şarkılarımızla, halaylarımızla, horonlarımızla devam ettirdiğimiz seçim kampanyamız 16 Mayıs gecesi Büyükada ve Heybeliada’da kurulu seçim stantlarımıza yapılan provokatif saldırı ile engellenmek istenmiştir.

Ülkenin her yerinde HDP’ye karşı yapılan saldırıların demokrasi ve halkların kardeşliğine karşı saldırılar olduğunu biliyoruz. Bizler hiç bir provokasyona gelmeyerek halay ve horonlarımızla, bir şenlik havasında demokratik mücadelemize devam edeceğimizi tekrar söylüyoruz.

Saldırıların bizi yıldırmaz ve coşkumuzu azaltamaz. 8 Haziran günü barajları ve tüm engelleri yıkarak saldırganlara en iyi cevabı vereceğiz.

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

Biji Bratiya Gelân!

Halkların Demokratik Partisi Adalar İlçe Örgütü

AKP, CHP ve MHP’nin ortak açıklaması

Adalar kamuoyuna

16 Mayıs Cumartesi gece saatlerinde HDP’nin Heybeliada ve Büyükada seçim stantlarına bir saldırı yapıldığı ve yakılarak maddi zarar verildiği öğrenilmiştir.

Bizler, Adalar’da seçim çalışması yapan ve yan yana açtığımız stantlarda kampanya yürüten siyasi parti temsilcileri olarak;

İlçemizde barış ve kardeşlik içinde devam eden seçim döneminin aynı şekilde sürmesini önemsediğimizi ve bunun için ortak çabalayacağımızı bildiriyor, saldırıyı kınıyoruz.

Adalet ve Kalkınma Partisi Adalar İlçe Örgütü

Cumhuriyet Halk Partisi Adalar İlçe Örgütü

Milliyetçi Hareket Partisi Adalar İlçe Başkanlığı