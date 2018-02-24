Adalar'da fayton dönemi bitiyor

Adalar Kaymakamlığı’na bağlı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun yayınladığı tebligata göre, Adalar’da motorlu araca geçilmesi Büyükada’da sadece lunapark bölgesinde turistik amaçlı sınırlı sayıda fayton bulunması öngörülüyor.

Tebligatta faytonun ulaşım aracı olmaktan çıkarılmasının gerekçesi olarak, Adalar’da yolların çok yokuşlu olması, atların idrar ve dışkılarının yollara dökülmesiyle enfeksiyon kaynağı olması, özellikle yaz aylarında yoğun kokuya yol açması, faytonların ulaşım aracı olarak pahalı olması, atların gezinmesi için Adalar’da uygun yer olmaması, tek ulaşım aracı olması sonucu Adalar’da kapasitenin üzerinde at olması, hayvan sahipleri tarafından atların bakım koşullarının olması gerektiği gibi sağlanmaması gibi sebepler gösterildi.

Karar göre, Lunapark meydanında İBB – UKOME tarafından belirlenen güzergahta turistik gezi amaçlı ve sınırlı sayıda fayton bulunacak.

Agos gazetesinden İşhan Erdinç'in haberine göre, karar üzerine Adalar’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bir basın açıklaması yaptı. STK’lar atların sağlığı üzerine alınan kararları doğru bulduklarını fakat Ruam kararı üzerine toplanan kurulun faytonculuk üzerine hükümler verilmesini doğru bulmadıklarını belirttiler. Açıklamayı yapan STK’lar arasında Ada Gönüllüleri Derneği, Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği, Adalar Vakfı, Burgazada Kültür ve Kalkındırma Derneği, Heybeliada Gönüllüleri Derneği ve İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği yer alıyor. Açıklamada, “Biz Adalar’da faaliyet gösteren STK’lar olarak Kaymakamlık toplantısında ulaşıma ilişkin kararların uygulanması durumunda 150 yıldır var olan ve tartışmasız bir şekilde Adalar’ın kültürel değeri haline gelmiş olan fayton taşımacılığını yok edeceğini, bir zanaat olarak değerlendirilebilecek faytonculuk mesleğini tamamen ortadan kaldıracağını, eksik kalan ulaşım boşluğunu kanunsuz ve kuralsızca hızla artan akülü araç trafiğine teslim edeceğini düşünüyoruz. Kent yaşamını ilgilendiren kararlar bir planın parçası olmadan ve yerelde yaşayanlarla yetkili kurumların işbirliği ve katılımı sağlanmadan alınmamalıdır.” ifadesine yer verildi

Açıklamada ayrıca, Adalar’daki taşımacılık sorununun sadece faytonlardan kaynaklanmadığı, kiralık bisikletler, izinli fosil yakıtlı kamu araçları ve Koruma Kurulu kararına dayanarak ilçe belediyesince kullanımı sınırlandırılmış olan akülü araçların kullanımının da sorunun önemli unsurları olduğu vurgulandı.

Çetinkaya: “Belediye faytonların denetimini yapmıyor”

Kınalıada Platformu’nun sözcüsü Nurhan Çetinkaya da, “Eğer atların bakımları yapılırsa, yaşam koşulları iyileştirilirse ve atların sayısı artırılıp çalışma saatleri planlanırsa atlar daha sağlıklı olacaktır” dedi. Çetinkaya, faytonların yerini alması planlanan elektrikli araçların ‘seçilmiş’ kişilere verileceğini ve fayton sahiplerinin işsiz kalacağını vurgulayarak, Adalar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’yle görüşmelerin başlayacağını belirtti.