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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül: Bir haftada 3 yangın; ateşle oynanıyor

12 Temmuz 2020 19:24

Heybeliada'da çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül "bir haftada 3 yangın" diyerek "ateşle oynanıyor" dedi. 

Son bir haftada sırasıyla Büyükada, Kınalıada ve Heybeliada'da yangın çıktığını belirten Erdem Gül, insanların yangın söndürmek için geldiğini ama gücünün sınırlı olduğunu söyledi. 

Videoda yangın anında ve çabuk müdahale  edilebilmesi için yangın söndürme ekiplerine su kaynağı sağlayan hidrantların çalışmadığı ifade edildi.

 

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