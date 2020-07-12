Heybeliada'da orman yangını: Kontrol altına alındı

İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yangının saat 19.45’de kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çıkan yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ada vapur ve tekne seferlerine de kapatıldı.

Yangının çıktığı saatlerde Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Acil' diyerek “Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin" çağrısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine intikal etti.

Orman Genel Müdürlüğü yangının çıkış saatinin 17:33 olduğunu duyurdu.

Valilik: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği de yangının iki farklı noktada çıktığını açıkladı. Valilik açıklamasında Orman Genel Müdürlüğü'nden farklı olarak yangının 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkisinde çıktığı vurgulandı.

Ada sakinleri ise yangının 3 ayrı noktada çıktığını belirtti. Mezarlıktaki kulübe çatısı ile Aşıklar yolunun sağ ve sol kısmında yangın çıktığını söyledi.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra İBB itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki orman yangını nedeniyle İstanbul Valiliği ile koordineli olarak TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi'nin görevlendirildiğini, belediyeye ait yangın söndürme araçlarının bölgeye taşınmasının sağlandığını bildirdi.

3 kişi gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor. 5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık" açıklamasını yaptı.

Vapurlar sadece Büyükada'ya kalkıyor

Heybeliada'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi vapurları ile özel sektöre ait teknelerin girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada’ya yolcu taşıyor.

Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.