Acun Ilıcalı'dan Zuhal Topal'a dava: Çatır çatır telif ödediğimiz programın aynısını karşımıza koydunuz

FOX TV'deki 'Zuhal Topal'la Sofrada' programı ile TV8'deki Yemekteyiz programı içerik olarak birbirine benzetilince Acun Ilıcalı ve ekibi harekete geçti. Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşesinde FOX TV ve Zuhal Topal'a format davası açılacağını dile getirdi.

"Çatır çatır telif ödediğimiz programın aynısını karşımıza koydunuz"

Eyüboğlu, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ve TV8'in Genel Müdürü Aslı Çini'nin, FOX yöneticilerini arayıp, "Bizim her bölümüne çatır çatır telif ödediğimiz programın aynısını Zuhal Topal'a yaptırıp, karşımıza koydunuz" dediğini belirtti.

"Formatlar aynı değil"

Fakat FOX yönetimi, ' Zuhal Topal'la Sofrada' ile 'Yemekteyiz'in birebir aynı olmadığını iddia edince bir sonuç alınamadığını söyleyen Eyüboğlu, Ilıcalı ve Çini'nin durumu, 'Yemekteyiz'in format sahibi İngiliz şirketine havale ettiğini duyurdu.

"Format davasının eli kulağında"

Eyüboğlu ardından konu hakkında şunları ifade etti:

"Programın dışında Türkiye'de 'Buzda Dans' ve 'Passaparola' gibi yarışmaları yayınlanan İngiliz ITV, hukukçularını devreye soktu. Özetle, İngiltere'nin ilk özel televizyon kanalı ITV'nin ' Zuhal Topal'la Sofrada' için FOX'a format davasının eli kulağında."