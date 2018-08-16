Acun Ilıcalı'dan yeni dizi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kanalı TV8'de yayınlanacak yeni dizi projesine dair önemli bilgiler paylaştı. Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın yer alacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizinin setinden ilk fotoğrafı "Yakında TV8'de" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Yeni sezonda yayın hayatına başlaması planlanan dizinin diğer oyuncu kadrosu ve adı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin senaryosunun bir Kore yapımından uyarlanacağı kaydedildi.