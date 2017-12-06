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Medya

Acun Ilıcalı'dan 'Survivor'da hile' açıklaması: Kimse namusumuza dil uzatamaz

"Adamın biri sonuçtan memnun olmamış"

06 Aralık 2017 12:27

Survivor'da  geçtiğimiz sezon birinci olan Ogeday Girişken'in SMS oylarında sahtecilik yapıldığı iddiası sonrası Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı aıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne olmuş? Adamın biri sonuçtan memnun olmamış, şikayet etmiş... Yıllardır yetkili kurumlardan gelen oylama sonuçlarını noter tespit ediyor, biz de açıklıyoruz. Noterden daha güvenli bir kurum var mı? Bize hile yaptınız diyen iftiracıdır.

Madem oy adetlerini gösteren sonuçları görmek istiyorlar, onu da hemen paylaşırız. Biz kimsenin hakkını yemeden emeğimizle buralara geldik, isteyen her şeyi inceler, kimse namusumuza dil uzatamaz."

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