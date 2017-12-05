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Survivor'da 'SMS'ler hileli' iddiası; noter hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Beyoğlu 30. Noteri Rabia Kaban'ın ifadesine başvuruldu

05 Aralık 2017 14:45

Acun Ilıcalı'ya ait TV8'de yayınlanan 'Survivor' isimli yarışmada geçtiğimiz sezon birinci olan Ogeday Girişken'in SMS oylarında sahtecilik yapıldığı iddia edildi. İddia üzerine, SMS oylarını onaylayan noter Rabia Kaban hakkında soruşturma izni istendi.

Sabah gazetesinin haberine göre C.S. isimli bir kişi, 'Survivor' isimli yarışmada sahtecilik yapıldığını ihbar etti. Vatandaşın ihbarında, yurt içinden ve yurt dışından gelen oyların 15 dakika gibi kısa bir sürede sayılmasının mümkün olmadığı, noterin televizyon ilkeleri gereği belirlenen ismi birinci olarak yazdığı ve böylece evrakta sahtecilik suçu işlediği ileri sürüldü. Vatandaşın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu 30. Noteri Rabia Kaban'ın ifadesine başvuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca Beyoğlu 30. Noteri Rabia Kaban'ın ifadesine başvuruldu. Kaban ifadesinde, 'Survivor' isimli yarışma programının noterliğini üstlendiğini, SMS sonuçlarının belirlenmesi için özel bir sistemle gelen SMS sayılarını tutanağa bağladığını ve tutanağa göre Ogeday isimli yarışmacıya daha çok SMS geldiğini belirtti. Kaban, evrakta sahtecilik yapmadığını ileri sürse de savcılık tarafından Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak Kaban hakkında soruşturma izni istendi. Noter hakkındaki soruşturma için Adalet Bakanlığı'nın izin verip vermeyeceği yönündeki kararı bekleniyor.

 

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