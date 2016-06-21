Acun Ilıcalı'dan Semih Öztürk'ün sevgilisine sert tepki

Survivor 2016'da sakatlanan Semih Öztürk’ün Ütopya programında tanıştığı sevgilisi Kurretülayn Matur, Semih’in sağlık durumu hakkında net bilginin olmaması nedeniyle Acun Ilıcalı’ya sitem edince gelen cevap sert oldu.

Matur, sosyal medya hesabından Semih’in ailesinin, kendisinin ve sevenlerinin bilgilendirilmediğini vurgulayan sitem dolu bir yazı paylaştı. Acun Ilıcalı ise Matur’a "Survivor yarışmacılarımız ile ilgili yaşanan kritik durumlar en yakın aile bireylerine haber verilmektedir, arkadaşlarına değil" dedi.

Sosyal medya üzerinden geçen konuşmalar şöyle: