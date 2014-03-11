Acun Ilıcalı'dan reality show Ütopya

Ne yapacağı merakla beklenen TV8'in yeni patronu Acun Ilıcalı, sonunda yeni programı açıkladı. Daha önce John de Mols şirketi tarafından yapılan açıklamaya ile Hollanda'da çok ilgi gören reality show Utopia'nın formatı Acun Ilıcalı tarafından satın alındığı açıklanmıştı.

Sosyal deney programı

Ütopya (Utopia) hem televizyon ekranlarından hem de internet üzerinden izlenebilen, 360 video sayesinde izleyicilerin istedikleri bölümü izleyebildikleri bir sosyal deney programı. Hürriyet'ten İzzet Çapa'nın haberine göre, yarışma programında 15 kişi bir yıl boyunca gerçek dünyadan kopartılarak kendi başlarına bırakılıyorlar ve yeni bir sosyal düzen kurmaları isteniyor.

Yarışmacılar 24 saat izleniyor

Kullanmaları için inekler, tavuklar ve bazı kişisel eşyalar veriliyor ve toprağı sürerek kendi besinlerini sağlamaları isteniyor. 100´den fazla kamerayla yarışmacılar 24 saat izleniyor. Yarışma internet üzerinden belli bir ücret karşılığında 24 saat izlenebiliyor.

Hollanda'nın ücra bir köşesine bırakılan 15 kişi, bir hangar, iki inek, 25 tavuk, birkaç özel eşya ve tarım yapılabilen bir arazi yardımıyla kendi topluluklarını kurmak zorunda.

100 kameranın her hareketlerini izlediği 15 kişiye tek bir kameraman bile eşlik etmiyor. Her ay bir kişi diğer yarışmacılar tarafından eleniyor. Ancak şova yeni yarışmacılar da eklenebiliyor.

Uygun arazi aranıyor

De Mol şovu, 'sosyal bir deney' olarak tanımladı. Volkskrant adlı gazeteye konuşan De Mol, "Bu şov aslında bizim her anını kaydettiğimiz sosyal bir deney" dedi. Program haftada beş gün televizyonda, 7 gün 24 saat ise internette yayınlanıyor. Ancak programın Türkiye versiyonunun nasıl olacağı henüz bilinmiyor. Kulislerden gelen haberlere göre Acun'un ekibi şuan Şile tarafından uygun bir arazi arayışında.