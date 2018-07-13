Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık anlaşma

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Meksika'nın en büyük medya grubu Salinas ile anlaştıklarını duyurdu. Ilıcalı, bu anlaşmayla Meksika televizyon tarihinin en büyük anlaşmalarından birine imza atmış oldu.

Ilıcalı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşıma göre Acun Medya, 3 yıl boyunca Azteca 1kanalı için içerik üretecek. Türkiye'nin yanı sıra bir çok ülke için yarışma programları hazırlayan Acun Medya, bu anlaşma karşılığında 150 milyon dolar alacak. Ilıcalı instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Meksika’da yaptığımız görüşmeler sonucunda, ülkenin en büyük medya grubu Salinas’la anlaşma yapmanın gururu içindeyiz. 3 yıl boyunca Azteca 1 kanalının tüm içeriğini Acun Medya üretecek. Bize güvenen ve kanalını emanet eden sayın Ricardo Salinas’a ve tüm Azteca medya grubuna teşekkür ediyorum. Azteca 1 kanalıyla yeni başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışacağız."