Acun Ilıcalı: Yunanistan'da insanlar benimle fotoğraf çektiriyor ülkemde karalanıyorum

Acun Ilıcalı bir internet sitesinde hakkında çıkan “Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD’li yetkililer hakkında soruşturma başlattı!” iddialarına ilişkin olarak, "Yunanistan'da insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyor ama ülkemde karalanıyorum’ dedi.

Survivor Ekstra programında konuşan Ilıcalı, “Benimle ilgili iddia edilen şeyler ajanından silah kaçakçısına kadar her şey çıktı. Ben bu sosyal medyada yazanları sokaktaki normal vatandaş olarak görmedim. Bugün Cem Yılmaz’a da başarılı olan her isimle ilgili komple teorileri oluyor. İşle ilgili büyümem de söz konusu olduğu için çektiğim tepki de fazla oluyor. Basınla ilgili entresan problemlerim oldu. Sadece bir film paketi aldığım için yarım sayfa eleştirildim. Ülkemizdeki bu enerjiyi anlamış değilim. Sosyal medyada bizde olan bu durum maalesef dünyada yok. Yunanistan’da insanlar benimle fotoğraf çektiriyor ülkemde karalanıyorum. Ortaköy’de motorla dolaşıyorum esnafla sarmaş dolaşım. Ülkenin kanayan yarası maalesef sosyal medya. Bana zarar verme beni etkileme şansı sıfır” dedi.

“Silah kaçakçılığından beni arıyorlar diye haber var. Böyle bir haber yapılabiliyorsa bu ülkede bir problem var. Saldırı boyutu başka yere gitmiş” vurgusunda bulunan Ilıcalı, “Her dakika bizi karalamaya çalışmayın. Ben ihracat yapıyorum, ülkem için bir şeyler yapıyorum. Kimseye zararım yok. Ekibimi de mutlu etmeye çalışıyorum ve ekibimle birlikte mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Bir gün illüminataci bir gün silah kaçakçısı yapıyorlar. Benim hevesim kaçsa ne olacak ben gider yurt dışında da yaşarım ama ben sokağa çıktığım zaman bana bakan gözler motivasyon kaynağımdır. İnsanlara iftira atarken bir düşünsünler” diyerek açıklamalarını bitirdi.