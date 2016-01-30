Acun Ilıcalı, Yunan Parlamentosunu karıştırdı

Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Yunanistan’da kanal alacağını söylemesinin ardından, ülkede televizyonların yayın ruhsatları ile ilgili hazırlanan yeni yasa tasarısı için parlamentoda yapılan oylamada 'Acun Ilıcalı tartışması' yaşandı.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre; Yunanistan'da televizyonların yayın ruhsatlarına ilişkin yeni yasa oylanmadan önce yapılan, 'tansiyonu yüksek' oturumda Merkez Birliği Partisi lideri Vasilis Levendis, kulislerde bir Türk işadamının, Yunanistan’da televizyon kanalı satın alacağına dair söylentiler dolaştığını belirtti. Hükümetin bu söylentilerin doğru olup olmadığını açıklamasını isteyen Levendis, "Hükümete sesleniyorum. Sakın bir Türk’e ruhsat vermeye teşebbüs etmeyin" dedi.

Merkez Birliği Partisi lideri Levendis, aksi olursa Kuzey Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın noktası Larisa'dan öteye gidemeyecekleri konusunda da parlamentoyu uyardı.

Levendis daha önce “Parapolitika” radyosundaki demecinde de, Başbakan Aleksis Çipras’ın, Türkiye ziyareti sırasında, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bir Türk işadamına Yunanistan’da yayın ruhsatı vermek için anlaştığını söylemişti.

Acun Ilıcalı Yunanistan'da kanal satın alması ile ilgili olarak, “Ya Yunanistan’da kanal alacağız, ya da bir frekans satın alacağız. Çipras ile bu konuyu konuştum, çok heyecanlandı. Konuya sıcak baktığını söyledi" demişti. Ilıcalı şunları söylemişti:

"İçerik olarak TV8 formatında olacak. 'O Ses Türkiye'nin Yunanistan haklarını aldık. Yine Survivor'ı orada gerçekleştirme projemiz var. Sanki Yunanistan’da uzak ara birinci olacakmışız gibi hissediyorum" demişti. Yayın ruhsatları ile ilgili yeni yasa 300 üyeli Yunan Parlamentosu’nda 153 oyla kabul edildi."