Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Acun Ilıcalı'yla ne konuştu?

Türkiye-Yunanistan maçı öncesinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla bir araya gelen, maçın canlı yayınlandığı TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, görüşmede Yunanistan'a yapmayı planladığı yatırımların konuşulduğunu söyledi.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Çipras-Davutoğlu-Ilıcalı görüşmesinde şunlar konuşuldu:

"Biz uzun zamandır Yunanistan pazarına girmeyi planlıyorduk. Acun Medya,Yunanistan'ı kuruyoruz. Orada 'Survivor', 'O Ses' ve 'Yetenek Sizsiniz' programlarını yayınlayacağız. Gerekli anlaşmalarımız yapıldı. Maç öncesi Çipras'a projelerimizi anlattım. Yunanistan'da yatırım yapmamızdan dolayı çok heyecanlandı ve destek vereceğini söyledi. Hükümetin projelerimize olumlu bakması beni çok mutlu etti."