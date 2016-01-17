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Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a yanıt: İhtiyacı olan abilerimize önemli bir miktar para aktarılacak

"Turnuvadan para kazanmadık"

17 Ocak 2016 17:10

Acun Ilıcalı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcularının katılımıyla düzenlenen 4 Büyükler Salon Turnuvası için yapılan eleştirilere, Galatasaray Divan Kurulu'nda yöneltilen "Biz bu kadar maddi sıkıntı çekerken, Acun efendi Galatasaray ismiyle para kazanamaz" eleştirisine yanıt verdi.

Sporx'de yer alan habere göre Ilıcalı, turnuvadan para kazanmadıklarını söylerken, kulüplerden izin alındığını belirtti ve, "Bu turnuvayı yaparken; bir, eski futbolcuları ekranlara getirelim; iki, hayır işi olsun, belli bir meblağ da ihtiyacı olan eski futbolculara aktaralım diye düşündük. Turnuvanın genel amacı buydu. 4 kulübümüz de bize yazılı olarak izin verdi. İhtiyacı olan abilerimize önemli bir miktar para aktarılacak.

Bunun altını çiziyorum. İsimleri değiştirdik veteran diye, oradan da başka şeyler çıkarılıyor. Takımlar nasıl genç takımsa, bu takımların da veteran olarak belirtilmesi lazım. Sorular oluyor, bunların hepsinin cevabı var. Biz insanlar eğlensin diye bir turnuva yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen, "Dost kulübün başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı takdir ediyorum. Acun Ilıcalı, bir futbol turnuvası yaptı. 'Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oynuyor' diye reklam yapıyor. Dünyanın reytingini benim üzerimden alıyor. Aziz Yıldırım buna itiraz etti, formalardan amblemleri çıkarttı. 'Takımın adı Fenerbahçe olamaz' dedi. Bizim de buna bir reaksiyon göstermemiz gerek. Bu kadar maddi sıkıntı çekerken, Acun efendi Galatasaray ismiyle para kazanamaz." ifadeleri ile Acun Ilıcalı'ya tepki göstermişti.

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