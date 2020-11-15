Acun Ilıcalı: Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz

'Brand Week İstanbul' etkinliği kapsamında konuşan Acun Ilıcalı, yeni dijital platformu 'Exxen'le yapmak istediklerini anlattı.

Milliyet'in aktardığına göre Ilıcalı kuracağı 'Exxen' adlı dijital platformla ilgili, “Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık, inşallah batmayız” dedi.