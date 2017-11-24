Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak üç ismi daha açıkladı

Yapımcı Acun Ilıcalı, "Survivor 2018" yarışmasında "All Star" kadrosunda yer alacak 3 ismi daha sosyal medya hesabından açıkladı.

Milli atletler Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir, eski şampiyon Turabi Çamkıran ve Survivor 2013’te yer alan şarkıcı Murat Ceylan’ın ardından Survivor 2018’in All Star kadrosuna katılacak üç yarışmacı daha belli oldu.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim” notunu yazdı.