Acun Ilıcalı Survivor'da Yasin'i haşladı!

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının 4'üncü bölümünde, takım arkadaşı Fatma Günaydın ile tartışma yaşayan Yasin Obuz'a, Acun Ilıcalı'dan sert tepki geldi.

'Survivor'ın 21 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümünde takımlar ödül oyunu için toplandıkları sırada ilginç diyaloglar yaşandı.

Oyun öncesi Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında ilk olarak Nisa Bölükbaşı'na söz verdi. Daha sonra ise eleme potasında yer alan Evrim Keklik ile Fatma Günaydın'dan birkaç söz istedi.

Fatma, "Makbule'nin yerine gitmesi gereken insanlar vardı. Bir anda oldu, biz de şaşkınız" dedi. Araya giren Yasin, "Madem ki ortaya laf attın, isim ver. Kimler gitmeliydi?" sözleriyle, takım arkadaşından isim vermesini istedi.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, müdahale etti ve Yasin'i "Sunucu benim, sen farkındasın değil mi? Onu ben sorayım istersen! Öyle bir şey sorarsam ben sorarım." sözleriyle uyardı.