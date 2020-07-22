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Acun Ilıcalı, şortu ve terliğiyle stüdyoya daldı: Kanalda toplantıydım; 'Miami'den yarışmacı var' dediler, apar topar buraya geldim

22 Temmuz 2020 16:35

TV8 ekranlarında yeniden başlayan MasterChef Türkiye yarışmasında Acun Ilıcalı, çekimler esnasında şortu ve terliğiyle stüdyoya dalarak, "Kanalda toplantıydım. 'Miami'den yarışmacı var' dediler, apar topar buraya geldim" dedi. 

MasterChef Türkiye 2020 yarışması, şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile beraber yeniden TV8 ekranlarında yayımlanmaya başladı. Şefler, Miami'de restoran işleten ve yarışmaya katılan Deniz Aktuğ'un yaptığı yemeği tattığı sırada Acun Ilıcalı stüdyoya girerek, "Kanalda toplantıydım. 'Miami'den yarışmacı var' dediler apar topar buraya geldim" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise yarışmacının yaptığı yemeklerin tadına bakan Ilıcalı, Miami'de restoran işleten Deniz Aktuğ'un midyeli yemeğini çok beğendiğini belirterek, "Bunu yapanın güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Risk almış ve riski alanları severim. Ekmek muhteşem olmuş" ifadelerini kullandı.

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