Acun Ilıcalı: Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı

Program yapımcısı, medya patronu Acun Ilıcalı, ayrıldığı eşi Şeyma Subaşı ile ilgili konuştu. Şeyma Subaşı ile çok iyi iki arkadaş olduklarını söyleyen Ilıcalı, “Şeyma’nın yaşadığı sorunlarda da yanında oluyorum” dedi.

Mısırlı sevgilisiyle ilgili ayrılık haberlerinin ardından Subaşı’na İbiza’dan ev tuttuğuna ilişkin iddialara da yanıt veren Ilıcalı, “Ben maddi konuları hiçbir zaman konuşmadım, konuşmam. Ben nasıl kendi dostlarımı destekliyorsam, çocuklarımın annelerini de destekliyorum. İbiza’dan ev alma falan, bu detaylara girmeye gerek yok. Konu, bilinenin çok dışında” dedi. “Bizim aramızda ‘Şu kadar para yattı, şu kadar yatmadı’ diye bir durum da yok. Şeyma’yı ihtiyacı olduğu her zaman desteklerim” diyen Ilıcalı, “Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana ‘Şu an paraya ihtiyacım yok’ dedi. Zaten onun kafasında ‘Acun’dan şu kadar para alayım’ diye bir düşüncesi, planı hiç olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı'nın açıklamalarının bir kısmı şöyle:

◊ Gelelim bugüne... “Survivor” bu sene tatmin etti mi sizi?

- Fazlasıyla. Bütün “Survivor” tarihinin en yüksek oyları geldi. Çok heyecanlı bir seneydi, birinciyi kimse tahmin edemedi. Bizim tüm tahminler çöktü.

◊ Peki seneye?

- All-star geliyor. Son zamanlarda bazı isimler hakkında “All-star’ı reddetti” tarzında haberler çıkıyor ama biz daha kimseye teklif götürmedik.

◊ Demet Akalın’ın “Survivor” sevdasıyla ilgili bir yazı yazdım geçenlerde. Bence Akalın bugün “hadi” dese iki ayrı “Survivor” takımı çıkarır. Her sene birkaç yarışmacıyla ‘kanka’ oluyor...

- Okudum o yazını. Bence Demet Akalın “Survivor” fan listesinin 1 numarasıdır. Yaşıyor, hep içinde oluyor yarışmanın. Amatör bir bakış açısıyla çok güzel yorumlar yapıyor.

◊ Ben sizi 4 yıldır tanıyorum. Son 2 yıldır çok mutlu olduğunuzu görüyorum. Sebebi Çağla Altunkaya mı?

- Öyleyim. Çağla’yla çok güzel bir ilişkimiz var. 2 yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kafa olarak 25 yaşımda kaldım. Belki annemleri kaybettiğim dönemi yaşıyorum hep. Çünkü çocukluğum, yani o dönemlerim çok mutlu geçti. Çağla da kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz.

◊ Peki ya Çağla’dan öncesi?

- İş hayatımdaki aşırı yoğunluk, özel hayatımda hep problem yarattı. Özel hayatta başarısızlıklar yaşadım. Ama bu sefer her şey çok güzel.

“Netflix bizim dostumuz”

◊ İşlere dönelim. Exxen nasıl gidiyor?

- Büyük hayallerle başladık Exxen’e ve hayalleri büyütmeye devam ediyoruz. 1 milyon aboneye dayandık. Çok mutluluk verici bir sayı bu.

◊ Hedef Netflix’i geçmek mi?

- Netflix bizim dostumuz. Aramızda tatlı bir rekabet var. Geçersek mutlu oluruz. Birincilik, ikincilik fark etmez.

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