"Maçlarda büyük delilik yapacağım" diyen Acun Ilıcalı, UEFA maç yayınlarının aylık ücretini açıkladı

Medya patronu Acun Ilıcalı, Exxen'de UEFA maçlarının aylık ücretinin hangi fiyattan başlayacağını açıkladı. Mesut Özil'in transfer sürecine ilişkin olarak da konuşan Ilıcalı, "Benim Fenerbahçe’ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı. Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim" dedi.

Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'e konuşan Acun Ilıcalı, dijital medya platformu Exxen'de yayımlanacak olan UEFA maçlarının aylık fiyatlandırmasıyla ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, "Maçlarda büyük delilik yapacağım. Bize futbol maçlarının maliyeti yıllık 30 milyon eurodan fazla olacak. Fiyatları çok uygun yaparak herkesin Exxen seyretmesini sağlayacağım. Aylık 25 TL’den başlayan fiyatlarla maç seyredilebilecek. Çok kazandığım zaman değil, daha çok insan seyrettiği zaman mutlu olan biriyim" ifadelerini kullandı.

"Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut"

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynadığı ifade edilen isimlerden olan Acun Ilıcalı, "Benim Fenerbahçe’ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı. Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim" diyerek şunları söyledi:

"Fenerbahçeli taraftarların bir rüyası vardı. O da Mesut’un Fenerbahçe’ye gelmesi. Başkanımız bu konuda büyük çaba harcadı. Ben de Mesut’la olan dostluğumu kullandım ve o bu Mesut üzerinde ikna edici oldu. Çocukluğundan beri koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır Mesut. Çok ciddi teklifler varken güvenip Türkiye’ye geldi. Ben başka takım taraftarlarının bu olaya tepki göstereceğini zannetmiyorum. Benim Fenerbahçe’ye desteğim diğer takım taraftarlarına da örnek olmalı. Ben çılgın bir Fenerbahçeliyim, evet. Takımım için elimden gelen her şeyi yaparım, evet. Ama karşı takımlara olan saygım ve onlara karşı olan takdirim hiçbir zaman azalmadı, azalmayacak."