Acun Ilıcalı "Konuşanlar" programı hakkında ilk kez konuştu: RTÜK, platformlar konusunda esnek olmalı; para verilen bir yerde baskın olmamalı

Televizyoncu Acun Ilıcalı, BluTV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Cansu Canan Özgen'in üstlendiği '40' programına konuk oldu. Ilıcalı, Exxen’de yayınlanan Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programına Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun konuştu.

Ilıcalı, "RTÜK olmalı televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı. Amerika'da da açık kanallarda denetim vardır. Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık, kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda RTÜK'ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyorum" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK'ün koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verip de üye olunan bir yerde RTÜK baskın olmamalı bence. Hiçbir şeye karışmasın demiyorum ama Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli."

Ne olmuştu? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında kullanılan küfür ve argo ifadeler nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulamıştı. "Konuşanlar programında mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu" ifade eden RTÜK, "Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dahil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu" kanaatine varmıştı.

Acun Ilıcalı'dan Hadive ve Ebru Gündeş açıklaması

Öte yandan Ilıcalı, O Ses Türkiye jürisinde Hadise'nin yer almayıp Ebru Gündeş'in yer almasıyla ilgili ortaya atılan bazı iddialar hakkında da konuştu. Ilıcalı özetle şunları kaydetti:

"Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir… O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz O Ses Rap’e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise’ydi. Hadise’yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Öbür tarafta da O Ses Türkiye’de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise’yi buraya koyduk, Ebru’yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti. Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap’te, birisi de baktığın zaman normal O Ses’te."