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Acun Ilıcalı: Kalbimiz Afrin'de

ERZURUM, (DHA)- TELEVİZYONCU Acun Ilıcalı, "Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin'de" dedi

22 Şubat 2018 15:59

ERZURUM, (DHA)- TELEVİZYONCU Acun Ilıcalı, \"Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin\'de\" dedi.
Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu \'Survivor 2018 All Star\' için bulunduğu Dominik Cumhuriyeti\'nden, yarışmacılar ve ekibi ile birlikte Mehmetçik\'e destek mesajı verdi. Ilıcalı, Afrin\'deki teröristleri temizlemek için Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çok zor şartlarda şerefli bir mücadele veren kahraman Türk askerlerinin duacısı olduklarını ifade etti. Acun Ilıcalı, \"Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin\'de. Milletçe inandığımız ve birlik olduğumuz zaman önümüzde hiçbir kuvvetin duramayacağına inanıyorum. O zor şartlarda mücadele veren askerimizi desteklemek milletimizin her ferdi için hem görev hem de şeref. Milletimizin bütün fertleri gibi benim ve yarışmacıların da kalbi Afrin\'de. \'O Ses Türkiye\' ve \'Survivor 2018 All Star\' reklam ve SMS gelirlerini Mehmetçik Vakfı\'na bağışladık. Elimizden geldiği ölçüde destek vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz için yaptıkları fedakârlıkları biliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Zaferden şüphemiz yok. İnşallah sağ salim ve zaferle dönerler\" diye konuştu.
Memleketi Erzurum\'un kalbinde özel bir yeri olduğunu da sözlerine ekleyen Ilıcalı, \"Memleketimin gelişmesine vesile olacak sosyal projelere destek vermek benim için her zaman onur ve gurur kaynadığıdır\" dedi.

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