Acun Ilıcalı ile 'yalan haber' tartışması yapan Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabirinin işine son verildi

Sözcü gazetesinde Fenerbahçe muhabirliği görevini yürüten Sercan Hamzaoğlu, 'patron kararıyla işine son verildiğini' açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepki gösterdiği, sonrasında Acun Ilıcalı ile sosyal medyada tartışan Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, işine son verildiğini duyurdu.

Hamzaoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Değerli okuyucularım, Herkesin malumu olan (organize) gelişmeler üzerine 'PATRON' kararı ile yıllarca emek verdiğim kurumum tarafından bugün işime son verildi. Sözcü Gazetesi çatısında çalışan ve bana desteklerini esirgemeyen tüm emekçi gazeteci meslektaşlarıma teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu şöyle devam etti:

"Mesleğimden ve kongre üyesi olduğum çocukluk sevdamdan beni hiç kimse ayıramaz. Tek başıma da kalsam inandığım yoldan yürümeye devam edeceğim. Elbet O'nun da bir hesabı var diyerek bunu yapanları Allah'a havale ediyorum.

"Bugüne kadarki destekleriniz için siz değerli okuyucularıma en derin sevgilerimi arz ederim."

Ali Koç tepki göstermişti; Acun Ilıcalı ile sosyal medyada tartışmıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un işaret ettiği Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu ile Acun Ilıcalı sosyal medyada birbirine girmişti.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Koç, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğuna dair bir habere geçtiğimiz günlerde tepki göstermiş ve haberi yapan Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu'na yönelik, "O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız" demişti.

Hamzaoğlu sosyal medya hesabından cevap niteliğinde bir açıklama yapmış ve ortalık alevlenmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 yıllık yeni dönemini yaptığı paylaşım ile kutlayan Hamzaoğlu, açıklamasında transfer haberlerinin hepsinin doğru çıkamayacağını anlatmıştı.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Sercan Hamzaoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı ve muhabiri yalan haber yapmakla suçlamıştı. Ilıcalı, "Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim" demişti.