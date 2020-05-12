Acun Ilıcalı 'en çok üzüldüğüm veda' dedi; Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor'da adaya veda isim sakatlığı nedeniyle ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ersin adadan ayrıldığı için başka bir elenen olmayacağını, eleme adaylarının düştüğünü söyledi.

Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı Ersin'in sağlık durumuyla ilgili "Ersin futbol oyununda sakatlanmıştı. Biz de MR çektirdik ve sonuçları İstanbul'a gönderdik. Hiç ama hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Doktor Metin Kuş'ın yaptığı kontroller sonucunda Ersin bundan sonra Survivor'a devam edemeyecek" diye konuştu.

Acun Ilıcalı, Ersin'in sağlık durumu nedeniyle adaya veda etmesine ilişkin "En üzüldüğüm veda oldu, söyleyecek kelime bulamıyorum. Böyle bitmemeliydi" dedi.

Adaya veda eden ve köpeğinin öldüğünü henüz bilmeyen Ersin, "Köpeğimi çok özledim, sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlüler takımı Ersin'in adaya veda etmesini üzüntüyle karşılarken, Gönüllüler takımından da Ersin'e veda etmek için talep geldi.