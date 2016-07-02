Acun Ilıcalı: Dominik'e yol yaptık, adaylığımı koysam seçilirim; normal insanlar değiliz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen televizyoncu Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan Survivor ile ilgili olarak, "Ben şu iddiadayım, 'Survivor' diye bir spor icat ettik biz. 'Survivor' kadınlar için futbol gibi bir spor oldu" dedi. "Dominik'te adaylığımı koysam seçilirim. Gerçekten. Bazı yerlere yol bile yaptırdık" ifadesini kullanan Ilıcalı, "Bu işte oyunu oynattığın alan sayısı çok önemli, teknik olarak yatırımı ne kadar rahat yapıyorsun, teknik ekipmanı ne kadar ulaştırabiliyorsun, bunların maliyeti nedir, bunlar çok önemli" diye konuştu.

Karar'dan Ali Eyüpoğlu'na konuşan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Survivor diye bir spor icat ettik"

Ben şu iddiadayım, "Survivor" diye bir spor icat ettik biz. "Survivor" kadınlar için futbol gibi bir spor oldu. Bizim jenerasyon bile yeni futboldan bunalıyor. Bir kadının milli maç haricinde oturup yabancı bir futbol maçını izleme ihtimali yok. Onu bırak Fenerbahçe-Bursaspor maçını bile izlemesi çok zor bir ihtimal.

"Kadınlar için Survivor

futboldan daha eğlenceli"

Kadınlar için "Survivor" futboldan daha eğlenceli. bugün "Survivor"ın reytingi özel milli maçların reytingini geçti. Kupa maçlarını yakalasa zaten hepsini geçecek. Fenerbahçe-Galatasaray haricindeki her kupa maçını reyting olarak geçer. Daha eğlenceli, daha adrenalin dolu ve en önemlisi seyircide kadını yakalamış. Twitter'da en çok okuduğum şey ne biliyor musun? "Annemi ben hiç böyle görmemiştim. Survivor seyrederken annem ayılıp bayılıyor."

"Dominik'e yol bile yaptık"

Dominik'te adaylığımı koysam seçilirim. Gerçekten. Bazı yerlere yol bile yaptırdık. Bu işte oyunu oynattığın alan sayısı çok önemli, teknik olarak yatırımı ne kadar rahat yapıyorsun, teknik ekipmanı ne kadar ulaştırabiliyorsun, bunların maliyeti nedir, bunlar çok önemli.

"Dominik'ten başka bir yer bulamadık"

Biz haftada beş altı oyun oynuyoruz. Üç ayrı lokasyonda yeni oyunlar inşa ediliyor. Oynandıktan sonra yine üç ayrı lokasyonda farklı oyunlar inşa ediliyor. Dünyayı gezmiş biri olarak bu kadar olanağı, böyle rahat kalacak yeri Dominik'ten başka bir yerde bulamadık.

"Yatırımı oyun üzerine yapıyorum"

Ben yatırımı oyun üzerine yapıyorum. Geçen senenin 1.5 katı kadar oyun ekibi vardı bu sene. Bizim Arjantinli ekipten altı yedi kişiyi her sene ödül olarak Kıbrıs'a getiriyorum. "AllStar" sonrası bu sene yine aynı başarıyı yakalayabildiysek çok güzel.

"Seyirci iyi yarışmacıları görmek istiyor"

İnsanlar bir süre sonra "Turabi ve Hilmicem aynı adada olsalar ne yaparlar?" diye merakla bekliyor. Akılda kalan isimleri seyirciye bir daha izleme hakkını vermek lazımdı. All Star üç-dört sene sonra yine yapılabilir. Çünkü seyirci iyi yarışmacıları "Survivor"da tekrar görmek istiyor.

"Reytingler beni bitirdi"

Ben 5.00-6.00 gibi yatıyorum, 10.00'da kalkıyorum. Reyting beni bitirdi. 10.00'da karne alır gibi her sabah kalkıyorum. Reytingleri alınca mutluluk hormonu geliyor ve uyuyamıyorsun bir daha. Adrenalin bağımlılığı var bende. Benim her yere geç kalmam da bu adrenalin bağımlılığından mesela.

"Normal insanlar değiliz"

Reytingi alırken adrenalin, seyredecekler mi adrenalin... Mesela her sene "Survivor"ın ilk bölümünden sonra kimse uyumaz, sabaha kadar bakışırız. Normal insanlar değiliz. Dominik'te saat 4.00'te alıyorsun reytingi. 4.00'e kadar herkes bakışıyor, reytingi bekliyorsun.