Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı" demişti; tepki alan AFAD'dan 'peyderpey' açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), CHP Milletvekili Engin Altay'ın, "Acun Ilıcalı, 73 milyon lira topladı, AFAD toplam bağışın 71.9 olduğunu açıkladı. Toplanan bağışlar nerede?" sözlerinin ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada Acun Ilıcalı'nın 'tamamının AFAD'ın hesabına yattığını' duyurduğu bağışın 'peyderpey geldiği' söylendi.

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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Engin Altay'ın düzenlediği basın toplantısındaki, "Acun Ilıcalı'nın Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından TV8 ekranlarında topladığı ve AFAD'a bağışladığı 73 milyon liranın, 2 gün sonra AFAD tarafından tüm bağışların 71 milyon lira olarak duyurulduğunu ve sadece 2 günde 2 milyonluk bir kaybın olduğu" şeklindeki sözleri anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Acun Ilıcalı, Elazığ depreminin ardından TV8 ekranlarında halkımızın yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün bir kez daha tüm dünyaya sergilendiği bir yayına imza atmıştır. Yayından bir gün sonra da Sayın Ilıcalı, programdan ne kadar bağış toplandığını kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştır. Söz konusu paylaşımında SMS karşılığı 22 milyon 553 bin 590 lira, havale ile 18 milyon 777 bin 281 lira, telefonla taahhüt etmek yoluyla da 31 milyon 801 bin 753 lira olmak üzere toplam 73 milyon 132 bin 624 lira yardım toplandığını duyurmuştur.

Telefonla taahhüt edilen 31 milyon 801 bin 281 liralık bağışın vatandaşlarımız tarafından banka hesaplarımıza havale edilme işlemleri peyderpey devam etmektedir. Yani taahhütlerin tamamı henüz hesaplarımıza ulaşmamıştır. Ayrıca başkanlığımızca kamuoyuna paylaşılan yardım miktarları TV8 programından elde edilen rakamları da kapsayacak şekilde toplanan tüm bağış miktarını göstermektedir. Ve bu miktar da güncel olarak 82 milyon 801 bin 235 liradır.



Hâl böyle iken, henüz hesaplara ulaşmamış bağış miktarı üzerinden sadece 2 günde 2 milyonluk kayıp varmış gibi bir algı yaratmak, ortak acı etrafında birbirine kenetlenmiş vatandaşlarımızı yaralarken, gece gündüz demeden afetzedelerimizin yanında olan çalışanlarımızı zan altında bırakmaktadır. Bahse konu milletvekilinin bu yanlış anlaşılmayı düzelteceğini umuyor, tüm halkımıza, afetzedelerimize gösterdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Ne oluştu?

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için 73 milyon lira toplandığını ve AFAD'ın hesabına geçtiğini açıklamıştı. Ilıcalı'nın açıklamasından 2 gün sonra AFAD yaptığı açıklamada toplamda 71.9 milyon lira bağış toplandığını duyurmuştu. CHP Milletvekili Engin Altay ise bunun üzerine "Acun Ilıcalı deprem için 73 Milyon TL toplandı, 'AFAD hesaplarına geçti' diyor. 2 gün sonra AFAD '71,9 Milyon TL yardım birikti' açıklaması yapıyor. AFAD 71,9 Milyon TL topladı ise Acun Ilıcalı’nın topladığı bağışlar nerede?" diye sormuştu.