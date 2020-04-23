Acun Ilıcalı'dan yeni sevgiliyle ilk paylaşım

20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile bir yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı, sevgilisiyle ilk paylaşımını yaptı. Altunkaya'nın Survivor nedeniyle Dominik'te bulunan Ilıcalı'yı yalnız bırakmadığı anlaşıldı.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra 20 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

Koronavirüs salgınından dolayı Survivor çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'e mahsur kalan Acun Ilıcalı, içinde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da olduğu arkadaş grubuyla sürat teknesine binerek keyif yaptı.



Acun Ilıcalı bu anlarını da 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Sevgilisiyle ilk paylaşımını yapan Ilıcalı, aşkını ilan etmiş oldu.