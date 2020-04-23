Acun Ilıcalı'dan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'e: Gerçeklikten koptunuz; polyannacılık güzel bir şey

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının son bölümünde; Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Nisa Bölükbaşı'ndan oluşan Acun Medya takımı ile Sadık Ardahan Uzkanbaş, Evrim Keklik ve Mert Öcal'dan oluşan ekip arasında oynanan voleybol maçı eğlenceli ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Maç sonundaki Acun Ilıcalı ile Evrim Keklik arasındaki diyalog ise dikkatleri çekti.

Voleybol maçını Acun Medya kazandı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Acun Ilıcalı ile karşı takımda bulunan Evim Keklik arasında herkesi güldüren bir diyalog yaşandı.

"Sizin takımdan hiçbir şey olmayacağını görmüştüm"

Acun Ilıcalı, "Sizin takımdan hiçbir şey olmayacağını görmüştüm. Voleybol oyununda herhalde saha içinde kendinizi iyi hissettiniz. Gerçekten, gerçeklikten koptunuz ve maalesef bize maç teklif ettiniz. Bu konuda tabii ki şaşkınım. Önemli voleybol kariyeriyle oyunun başında iddialı konuşan, buraya 'kazanacağız' diye gelen Evrim'e sözü veriyorum" dedi.

"Kendi adıma yine iddialıyım"

Gönüllüler takımından Evrim de, "Kendi adıma yine iddialıyım. Ben voleybolu biliyorum ama bu bir takım oyunu. Arkadaşlarım ellerinden geldiğinin en iyisini yapıyorlar ve onlar profesyonel değiller. Siz uzun zamandır sanırım beraber oynadığınız için takım içinde anlaşmazlıklar oldu, anlaşsaydık maçı alırdık" ifadelerini kullandı.

"Anlaşamadığınız için kaybettiniz yani!"

Bu sözlere cevap veren ünlü yapımcı, "Biz de profesyonel değiliz. Uzun zamandır beraber oynamak mı? İrem en son ne zaman voleybol oynadık, Çeşme'de ağustos başında sanırım. Anlaşamadığınız için kaybettiniz yani. Anlaşmış haliniz nasıl oluyordu?" şeklinde konuştu.

"Polyannacılık güzel bir şey!"

Evrim'in iddialı açıklamalarını sürdürmesi üzerine Ilıcalı, "Ben zaten Evrim'in bu özelliğini çok seviyorum; hayatta her zaman polyannacılık güzel bir şey. Evrim de bu konuda insanları motive ediyor. Berkan'la beraber bu konuda çok iyi anlaşabilirsiniz. Çünkü Berkan'ın da her zaman motivasyonu var" başarılı yarışmacıya takıldı.

Acun Ilıcalı, kaybeden ekipte yer alan ve maç öncesi iddialı olan Mert Öcal'a da göndermelerde bulundu. Ünlü oyuncu, başarısız performansı nedeniyle takım arkadaşlarından özür diledi.