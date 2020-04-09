Acun Ilıcalı'dan "birleşme partisi"' açıklaması

Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı arasındaki rekabet kıyasıya devam ederken Acun Ilıcalı birleşme partisinin tarihini ve konseptini açıkladı.

Birleşme partisinden sonra takımların değişeceğini belirten Ilıcalı, birleşme partisi konseptini anlattı. Birleşme partisinin sistemini anlatan Acun Ilıcalı “Cuma günü araba oyunumuz var. Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var” açıklamasında bulundu.