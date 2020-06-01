Acun Ilıcalı'dan bir ilk; Ayla Çağla Altunkaya ile fotoğrafını paylaştı

TV8 ve Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, önceki gün 51 yaşına girdi. Doğum gününü Dominik'te kutlayan Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk karesini paylaştı.

Survivor çekimleri için Dominik'te olan ve dünyayı etkisi altına alan salgın sonrası orada da mahsur kalan Acun Ilıcalı, önceki gün yeni yaşına ayak bastı.

51 yaşına giren Ilıcalı'ya ekip arkadaşlarından duygusal bir doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, doğum gününü Dominik'te kutladı. Survivor'da yeni oyunun çekimlerinin yapıldığı alana arabayla giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, doğum günü pastasıyla Acun'a büyük sürpriz yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor'daki doğum günü kutlamasının videosunu ve aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya ile çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı karelere takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Instagram hesabında 13,4 milyon takipçisi olan Ilıcalı, Dominik'ten kareleri takipçileriyle paylaştı.