Acun Ilıcalı'dan Beşiktaşlı yöneticiye: Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Erzurumspor için düzenleyeceği dayanışma organizasyonunu Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi ertelemesine karşında, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi?” diye soran Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar’a yanıt verdi.

"Bize bu şekilde bir imayı yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç" diyen Ilıcalı, "Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın açıklaması şöyle:

"Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir."

Bu hafta sonu Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.

TIKLAYIN - Erzurumspor gecesini erteleyen Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'tan tepki: Niye ertelemiş, puan alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi?