Erzurumspor gecesini erteleyen Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'tan tepki: Niye ertelemiş, puan alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Erzurumspor için düzenleyeceği dayanışma organizasyonunun Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak Erzurumspor-Beşiktaş maçı öncesi erteledi. Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? " dedi.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurumumuz için bir dayanışma organizasyonu olan Erzurumspor Gecesi, Beşiktaşlı dostlarımızın yanlış anlamalarına sebebiyet vermemek adına pazartesi akşamına ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş cephesinden sürpriz bir tepki geldi. Siyah beyazlı kulübün genel sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medyadan yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" diyerek ünlü televizyoncuyu hedef aldı.