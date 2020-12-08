Acun Ilıcalı: Bir gün baktım kızım Melisa nefes almadan Sihirli Annem’in eski bölümlerini izliyor, ben de yenisini yapayım dedim

Bir YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisi hakkında "Bir gün baktım kızım Melisa nefes almadan Sihirli Annem’in eski bölümlerini izliyor. Madem bu kadar seviyor ben de yenisini yapayım dedim. Şimdi çekiliyor" ifadelerini kullandı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Şelale Kadak'ın YouTube üzerinden yayınlanan Doğruluk mu Cesaret mi? programına konuk oldu. Kendi kanalının stüdyosunda röportaj veren Ilıcalı, yeni platformu Exxen için çekeceği Sihirli Annem dizisinden bahsetti.

"Kızım Sihirli nefes almadan Sihirli Annem'i izleyince ben de yeniden çekme kararı aldım"

Exxen için çeşitli programlar çekmeye hazırlanan Acun Ilıcalı, dizi olarak da yıllarca adından söz ettiren Sihirli Annem'i çektirmeye başladı. Yepyeni bir kadroyla dizinin çekimlerinin başladığını söyleyen Ilıcalı, "Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem'i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler" şeklinde konuştu.