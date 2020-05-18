Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni dönem başlıyor

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmadaki yeni kurallardan bahsetti. Ilıcalı, "Yeni bir dönem başlıyor" diyerek bayram günü iki takımın adalarının birleşeceğini söyledi. Ünlü televizyoncu, "Gönüllü ya da ünlü takımı fark etmeksizin, herhangi bir takım 3 yarışmacıya düşerse herkes bireysele dönerek mücadele edecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan yapılan ada konseyinde, gönüllüler takımı eleme potasına Yasin'i çıkardı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 dün akşam yeni bölümüyle ekranala geldi. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni kurallar ve değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Kamplar bayram günü birleşiyor

Gönüllüler eleme potasına kalan isimlerin belirlendiği konseyde konuşan Ilıcalı, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının aynı kampta kalmaya başlayacağı tarihi açıklayarak "Survivor'ın kuralı şudur; kalan yarışmacı sayıyı belli bir sayıya ulaştığı zaman aynı kampta yaşamaya başlıyorsunuz. Bunun en önemli sebebi de rutinden ayrılmak. İki takımın bir araya gelince aralarındaki iletişimi merak ediyoruz.