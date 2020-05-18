Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni dönem başlıyor

Kamplarınız bu hafta birleşiyor. Elemeden sonra artık aynı kampta kalmaya başlayacaksınız. Ünlülerin kampında mı yoksa gönüllülerin kampındamı kalacağınızı söyleyemem. Ancak tüm detayları Salı akşamı konseyde açıklayacağım" dedi.
"Bayramda sıra dışı şeyler olacak"
Acun Ilıcalı, 3 aydır ailesinden uzak kalan yarışmacılara bayramda özel bir kutlama yapacaklarının müjdesini verdi. Yarışmacıların bayram kutlama isteğini kırmayan Ilıcalı, "Buradan binlerce kilometre ötede vatandaşlarımız bayramı yaşarken biz de burada bayramı yaşıyor olacağız. Bayramda burada sıra dışı şeyler olacak" ifadelerini kullandı.
"Bir takım 3 kişiye düşerse yeni bir dönem başlayacak"
Survivor'daki yeni kurallardan bahseden Ilıcalı, bir takımın 3 kişiye düşmesi halinde başlayacak olan yeni dönemi şu sözlerle anlattı:
"Bu durumun olması halinde başka bir döneme başlayacaksınız. Eğer çeyrek final öncesinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse yeni bir dönem başlayacak, orada başka bir sürprizimiz olacak. Bunu da açıklayacağım. Ancak çeyrek final süresinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse bu defa çeyrek finalde yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek."
Eleme adayları belli oldu
Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme adayları da belli oldu. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı Mert ve Aycan'ı aday olarak çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında ise Yasin aday oldu.