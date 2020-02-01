T24 LogoT24 Logo
Magazin

Acun Ilıcalı açıkladı; Sercan Yıldırım Survivor 2020'de yarışacak

01 Şubat 2020 16:20

Galatasaray ve Bursaspor gibi takımlarda forma giyen futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de yarışmacı olacak.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlanan, yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Acun Ilıcalı, Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de Sercan Yıldırımın da yarışacağını Instagram hesabından duyurdu.

Yıldırım, Süper Lig'de Bursaspor'la 1, Galatasaray'la 2 şampiyonluk sevinci yaşadı. Kariyerinde 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Yıldırım, Türkiye Milli Takımı formasını da 10 kere giydi.

ETİKETLER

Sercan YıldırımSercan Yıldırım SurvivorSurvivorSurvivor ünlülerAcun SurvivorAcun ılıcalı SurvivorAcun ılıcalıYıldırımSercan Yıldırım BursasporSercan Yıldırım GalatasarayAcunn
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24