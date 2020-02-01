Acun Ilıcalı açıkladı; Sercan Yıldırım Survivor 2020'de yarışacak

Galatasaray ve Bursaspor gibi takımlarda forma giyen futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de yarışmacı olacak.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor şubat ayında ekranlara dönmeye hazırlanan, yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Acun Ilıcalı, Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de Sercan Yıldırımın da yarışacağını Instagram hesabından duyurdu.

Yıldırım, Süper Lig'de Bursaspor'la 1, Galatasaray'la 2 şampiyonluk sevinci yaşadı. Kariyerinde 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Yıldırım, Türkiye Milli Takımı formasını da 10 kere giydi.