Acun Ilıcalı açıkladı; O Ses Türkiye bitiyor mu?

Acun Ilıcalı, son günlerde biteceği iddia edilen O Ses Türkiye hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, "Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" dedi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı iddia edilmişti.

Hadise’nin O Ses Türkiye’ye veda etmesinin ardından reytinglerde düşüş olduğu konusunda Acun Ilıcalı ilk kez konuştu.

Ilıcalı bu konuya dair "Saçma bir haber jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" dedi.

Acun Ilıcalı gelen sorulara "Hadise'yi çok seviyorum. O Ses Rap'te var zaten" dedi.