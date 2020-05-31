Acun Ilcalı: İleride bir parti kuracağım, adı Rahat Parti olacak

Yapımcı Acun Ilıcalı, arkadaşlarına espri olarak, “İleride bir parti kuracağım. Partinin adı da Rahat Parti olacak' dedim. Sloganım da, 'Ben yırttım, şimdi sıra sizde' olur herhalde" diye konuştu.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Ilıcalı, "Bu kadar dipten, bir şekilde bulunduğum yere gelmek benim için hayalini bile kurabildiğim bir şey değildi. Sanırım kendi hayallerimi bitirdiğim için artık insanların hayallerini kovalıyorum. Geçenlerde arkadaşlarıma espri olarak, 'İleride bir parti kuracağım. Partinin adı da Rahat Parti olacak' dedim. Sloganım da, 'Ben yırttım, şimdi sıra sizde' olur herhalde. Siyasete girmem" ifadesini kullandı.